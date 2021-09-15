Fenerbahçe Kulübü, bugün Mert Hakan Yandaş hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün Takvim ve Fotomaç adlı gazetelerde yer alan ‘Futbolcumuz Mert Hakan Yandaş’ın, Galatasaray Kulübü futbolcusu Arda Turan’la buluşup dertleştiği, çok mutsuzum, …’ dediği iddia edilen haber “maksatlı bir yalandır.”

Haberde iddia edilen görüşmenin içeriğine dair yalanlar bir yana bu şekilde bir buluşma kesinlikle gerçekleşmemiştir.

Takvim ve Fotomaç adlı gazeteler, bu haberle tamamen masa başında yazılmış hayali bir görüşmenin içeriğini yine hayalleri ile süsleyerek, gazetecilik etiğinden ne kadar uzak bir yaklaşımda olduklarını gözler önüne sermiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak söz konusu mecraların haberinin dikkate alınmamasını ve bu yaklaşıma dair yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.







