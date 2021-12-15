Fenerbahçe için flaş transfer iddiası. Sarı-Lacivertli ekibin Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Luuk de Jong için devrede olduğu iddia edildi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre maaş bütçesinde boşluk yaratmak isteyen Barcelona, takımda kiralık olarak forma giyen Luuk de Jong ile yollarını ayırmayı planlarken, Fenerbahçe Ocak ayında futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Barcelona'da teknik direktör Xavi'nin kadroda düşünmediği futbolcunun kiralık sözleşmesinin sona erdirilmesi ve Sevilla'ya geri dönmesi bekleniyor. Sevilla ise Hollandalı futbolcunun sözleşmesinin son senesine girmeden önce kendisini göstermesini istiyor.

Haberde ayrıca Beşiktaş 'ın Luuk de Jong'u yaz transfer döneminde istediği ancak transferin gerçekleşmediği aktarıldı.

Hollandalı futbolcu bu sezon 11 maça çıktı ve yalnızca 1 gol atabildi.



