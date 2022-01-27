Fenerbahçe 'yi transferde önümüzdeki dönemde hareketli günler bekliyor. Sivasspor maçında sakatlanan Filip Novak'ın alternatifi olmaması nedeniyle arayışa giren Kanarya, birçok isimle görüştü ve Reims forması giyen Ghislain Konan'da karar kıldı. Fildişi Sahilli oyuncu, Sarı Lacivertli formayı giymeyi yakın olsa da yönetim o bölgeyi bir isimle daha güçlendirme kararı aldı.

Eren Elmalı'ya kanca

Sezon başı Kasımpaşa'dan 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, İstanbul ekibinden bir isme daha kanca attı. Sarı Lacivertliler, bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiren Eren Elmalı'ya talip oldu. Kanarya, 21 yaşındaki oyuncunun şartlarını soracak ve transferde alınacak cevaba göre bir rota çizecek.

Kasımpaşa ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Eren'in güncel piyasa değeri 900 bin Euro.

Trabzonspor yüksek bonservis engeline takıldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın transfer listesinde yer alan Eren için Kasımpaşa'nın yüksek bonservis talebi transferin gerçekleşmemesine sebep olmuştu. Fırtına ise Union Berlin'den Tymoteusz Puchacz kiralamıştı.

Yerli olması avantaj

Forma şansı bulmakta zorlanan Çağtay Kurukalıp'ı kiralık göndermeyi amaçlanan Fenerbahçe, Novak'ın yokluğunda sol bekte sıkıntı yaşamak istemiyor. İsmail Kartal'ın öncelikli olarak transfer istediği bu bölgenin Konan-Eren ikilisi ile oluşturulması gündemde.

2019-2020 sezonunda A takım kadrosuna dahil edilen 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 23 resmi maçta 2 asist yaptı.

Bu sezon çıktığı 23 maçta 2 asistle skora katkı yapan genç oyuncunun yerli olması da büyük bir avantaj olarak görülüyor. Önümüzdeki sezon düşecek yabancı kuralını göz artı etmeyen Sarı Lacivertliler, Eren transferiyle sol beki güçlendirmeyi hedefliyor.

Kuntz'un gözünden kaçmadı

Oussama Haddadi'nin Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a transfer olması sonrası formayı Eren Elmalı'ya emanet eden Kasımpaşa, genç futbolcudan bekleneni şu ana kadar aldı. Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Eren, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da gözünden kaçmadı.

U21 Milli Takımı'nda 4 maça çıkan genç oyuncu, tekniği ve çalışkanlığı ile ön plana çıkıyor.

21 yaşındaki oyuncunun Umut Meraş ve Caner Erkin'in formsuz olması nedeniyle Rıdvan Yılmaz'la birlikte Milli Takım'a davet alacağı ifade ediliyor.

Beklenen çıkışı yaptı

Kartalspor altyapısından 2018 yılında transfer edilen Eren, Temmuz 2019'da A takım kadrosuna dahil edildi. 2019/20'yi Silivrispor'da kiralık geçiren gelecek vadeden oyuncu, 2020/21'de 6 maçta süre alırken, beklenen çıkışı 2021/22'de yaptı.

Kuntz'un 21 yaşındaki futbolcuyu bu performansını sürekli hale getirmesi durumunda Rıdvan Yılmaz ile birlikte milli takıma davet edeceği ifade ediliyor.

Takımın vazgeçilmez isimlerinden olan 1.80 boyundaki sol bek, yükselen form grafiğiyle teknik ekip ve yönetimden de büyük alkış topladı.

FANATİK ÖZEL







