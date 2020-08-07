Sarı-Lacivertliler taraftarlar dün adeta mest oldu. Fenerbahçe, transferde uzun yıllar unutulmayacak tarihi bir gün yaşadı. İlk bomba 14.30’da Mert Hakan Yandaş ile patladı. Tarihi gün, saatler 16.00’ı gösterirken Gökhan Gönül transferinin açıklanmasıyla devam etti. Saat 17.30’da bu kez Caner Erkin’in Fenerbahçe’ye döndüğü açıklandı. 90 dakikada bir bomba patlatan Sarı-Lacivertliler, son yıldızı için bu süreyi biraz uzattı. 19.07’de tarihi günün son imzası Filip Novak’tan geldi. Fenerbahçe, peş peşe açıkladığı transferleriyle tam anlamıyla taraftarını coşturdu. Sarı-Lacivertli yönetim, Erol Bulut ve yeni yıldızlar için Topuk Tesisleri’ndeki kampta imza töreni düzenleyerek gövde gösterisi yapacak. Bir diğer hedef ise transferlerin büyük bölümünü 18 Ağustos’ta başlayacak olan Topuk Kampı’na yetiştirmek.

Gökhan Gönül: Jübile için değil şampiyonluk için

Gökhan Gönül, 1+1 yıllık sözleşmeyle 2007-16 yılları arasında formasını giydiği Fenerbahçe’ye geri döndü. Kulüpten Gökhan için, “Yuvana hoş geldin” paylaşımı yapıldı. Deneyimli sağ bekin transferinin açıklandığı videoda Gökhan, Benfica maçında giydiği kanlı formasını çıkarıp katlayıp öperek kenara koydu ve yeni sezonda giyilecek Çubuklu formayı sırtına geçirdi.

‘İmza töreninde konuşacağım’

Gökhan Gönül, FB TV’ye verdiği ilk demeçte ise hayatında hiç bu kadar heyecanlı ve mutlu bir gün yaşamadığını söyledi. 35 yaşındaki futbolcu, “İmza töreninde inşallah birçok şeyi konuşmak istiyorum. Burada kısa bir şey söyleyeceğim, bana bu formayı yeniden giymeyi nasip eden önce Allah’a, sonra Ali Koç’a, yönetim kuruluna ve Emre Belözoğlu’na teşekkür ederim. Benim buraya geliş amacım jübile yapmak değil şampiyonluklar kazanmak” ifadelerini kullandı.

"Çocukluk aşkıma geri döndüm"

Sarı-Lacivertliler’in dünkü 3. bombası Caner Erkin oldu. Yıldız futbolcu, “Gelmeyi çok istiyordum. Çocukluk aşkıma geri döndüm. Her şeyiml e Fenerbahçe’ye hizmet edeceğim” dedi.

Fenerbahçe’de tarihi günün 3. transferi Caner Erkin oldu. Yıldız futbolcu, aynı Gökhan Gönül gibi 4 yıllık aranın ardından Sarı- Lacivertli formaya geri döndü. Sarı-Lacivertliler, Caner’in duyurusu yeni sezonda giyeceği lacivert renkli 3. formayla yaptı. Milli savunmacı, çocukluk aşkına geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli sol bek, “Önce Emre Belözoğlu ile konuştuk. Ardından başkanımız Ali Koç ile yaptığımız görüşmelerin ardından transferim sonuçlandı. Ben de gelmeyi çok istiyordum. Bu vesileyle Emre Belözoğlu’na ve başkanımız Ali Koç’a çok teşekkür ederim. Bana gösterilen bu değerin karşılığını sahada vermek için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

‘Burada bırakacağım’

Caner Erkin, Fenerbahçe’ye daha önce dönmek istediğini söyleyerek, “İnter macerası yaşadım, o dönemde yine dönmek istedim ama bazı sebepler oldu. Fenerbahçe’ye olan tutkum her zaman devam etti. Artık her şeyimle Fenerbahçe’ye hizmet edip futbolu burada bırakmak istiyorum. Bu anlamda taraftarımızdan tam destek bekliyorum” dedi.

"Oynamak için gün sayıyorum"

Filip Novak, büyük bir aileye katıldığını söyledi. Çek sol bek, “Şimdiden futbolu özledim. Bir an önce sezonun başlaması için gün sayıyorum” diye konuştu.

Fenerbahçe’de tarihi gün Filip Novak’ın açıklanmasıyla sona erdi. Trabzonspor ile olan sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan Çek sol bek ile 3 yıllık kontrat imzalandı. Yönetim, Novak’ın transferine ne kadar çok önem verdiğini saat 19.07’de açıklayarak gösterdi. 30 yaşındaki sol bek, yeni sezonda giyilecek deplasman forması olan ‘Sarı’yı sırtına geçirerek ilk pozunu verdi. Novak, büyük bir aileye katıldığını söyleyerek, “Fenerbahçe Camiası’na, Ali Koç’a ve Emre Belözoğlu’na teşekkür ederim. Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu şimdiden futbolu özlediğini söyleyerek, “Bir an önce sezonun başlaması için gün sayıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı.