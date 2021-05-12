Fenerbahçe Kulübü, Sivasspor maçının 9. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Dün akşam oynadığımız karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

25 yaşındaki futbolcunun cumartesi günü, ligin son haftasındaki Kayserispor maçını kaçırma ihtimali yüksek.

Emre Belözoğlu, sakatlanarak kenara gelen İrfan Can'ın yanına giderek yıldız oyuncuyu teselli etmişti.

İrfan Can Kahveci nasıl sakatlandı?

Yıldız futbolcu karşılaşmanın hemen başında takımını öne geçirme fırsatı yakaladı ama net pozisyonu harcadı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu hemen ardından yine iyi bir şans buldu, havadan gelen topa müsait pozisyonda kafayla vurmak isterken topu ıskaladı. Daha da kötüsü, bu sırada arka adalesinden sakatlık yaşadı. İrfan Can, 9. dakikada kenara gelerek yerini Mert Hakan’a bıraktı.