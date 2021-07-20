Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da koç Igor Kokoskov'un adı NBA ekiplerinden Dallas Mavericks ile anılıyordu. Kokoskov için Jason Kidd'in teknik ekibine dahil olması adına Dallas'ın temaslarda bulunduğu belirtilirken Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, yaptığı açıklama ile iddiaları doğruladı.

Sertaç Komsuoğlu tarafından paylaşılan açıklamada Igor Kokoskov'un teknik ekibe katılması adına Dallas Macericks'in kulüple resmi temaslara başladığı aktarıldı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Değerli Taraftarlarımız;

Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü Igor Kokoskov'a NBA takımlarından Dallas Mavericks'in ilgisine yönelik bir takım haberler birkaç gün önce bazı basın organlarında yer almış ve ardından Dallas Mavericks yetkilileri kulübümüzle bu konuda irtibata geçmiştir.

Bilinmesini isteriz ki; bu süreçteki tek önceliğimiz kulübümüzün menfaatleridir ve tüm adımlarımız bu prensibe göre atılmaktadır.

Konuyla ilgili değerlendirmeler kulübümüz tarafından yapılmaktadır ve gerekli açıklamalar en kısa sürede yapılacaktır.

Anlayış ve desteğiniz için teşekkür ederiz"

Jason Kidd'in özellikle teknik ekibinde görmek istediği belirtilen Kokoskov, daha önce Dallas'ın süperstarı Luka Doncic ile de Slovenya Milli Takımı'nda çalışmıştı. Fenerbahçe'de ise Kokoskov sonrası için Sasa Djordjevic'in ismi anılmakta.

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