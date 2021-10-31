Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray 'ın sahasında Gaziantep FK'yı ağırladığı maçta Sarı-Kırmızılılar'ın attığı ilk gole Fenerbahçe 'nin eski yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu'ndan tepki geldi.

Galatasaray'ın attığı ilk golün ofsayt oldğunu söyleyen Sipahioğlu, maçtan görüntü paylaşarak'Takımımız maalesef bir kaç haftadır düşüşte. Hepimiz üzgünüz. Ana problemimiz de kesinlikle; saha içi, futbol aklımız, seçimlerimizde. Ama bu akşam gözlerimizin önünde Mandarin Sezonu tiyatrosu oynanıyor. Bir VAR hakeminin bu pozisyona ofsayt vermemesi skandaldan öte rezalettir!' ifadelerini kullandı.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.