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Son dakika | Fenerbahçe'den Enner Valencia açıklaması

Fenerbahçe'den Enner Valencia'nın son durumuyla ilgili açıklama geldi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner Valencia’nın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

14 Kasım 2020, Cumartesi 17:51 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe'den Enner Valencia açıklaması

Fenerbahçe'den Enner Valencia'nın son durumuyla ilgili açıklama geldi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner Valencia’nın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

14 gün boyunca karantinaya alınacak olan Ekvadorlu oyuncu Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyecek.

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan 31 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon çıktığı sekiz maçta bir gol bir de asist yapmıştı.

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