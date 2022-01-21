Süper Lig 'de 23. hafta maçlarıyla lig devam ediyor. Fenerbahçe , Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Bu karşılaşma öncesinde sarı lacivertlilerde koronavirüs şoku yaşandı. Fenerbahçe Kulübü Covid-19 PCR testleri sonucundan iki futbolcusunun pozitif çıktığını açıkladı. Bu iki futbolcu Sivasspor maçı kadrosunda yer almadı. Kanarya'nın iki futbolcusu da prosedür gereği karantinada olacak. 5. gün sonunda yapılan test negatif çıkarsa karantina süreleri bitecek. Lige verilen milli ara sonrasında iki isim de yeniden takıma geri dönecek.

Fenerbahçe, iki futbolcusunun covid olduğunu şu ifadelerle açıkladı:

Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır.



