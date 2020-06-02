Süper Lig'e corona virüs salgını nedeniyle verilen ara sona erdi ve maçlar 12 Haziran'da 27. hafta ile kaldığı yerden devam edecek.

Ligin start alması öncesinde Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde kampa giren Fenerbahçe, lig hazırlıklarına devam ediyor.

Burada belirli aralıklarla corona virüs testine giren sarı lacivertlilerde son yapılan testin sonuçları belli oldu. Kanarya'dan gelen açıklamada tüm testlerin sonucu negatif olarak belirlendi.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı o açıklama:

Dün Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.