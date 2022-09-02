Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe 'de hedef giden oyuncuların yerlerini doldurmak... Serdar Aziz'in sakatlığı Kim'in ayrılığından sonra sarı lacivertliler transferde harekete geçti. Fenerbahçe, Leicester City'nin Teknik Direktörü Brendan Rodgers tarafından performans nedeniyle kadroda düşünmediği Çağlar Söyüncü için resmen transfer girişimlerine başladı.

Çağlar, Leicester City'de forma şansı bulamıyor

Ajansspor'un haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün bu sezon neden forma şansı bulmakta zorlandığını açıkladı. Manchester United ile oynadıkları maçın ardından konuşan tecrübeli teknik adam, stoper pozisyonunda neden Wilfried Ndidi'nin görev yaptığına yönelik soru üzerine Çağlar Söyüncü'nün antrenman açısından istenilen seviyeye yakın olmadığını dile getirdi.

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için harekete geçti

Gelişmeler sonrası kadroya girmesi zorlanan Çağlar'ın sezon sonuna kadar bir başka takıma kiralanabileceği iddia edildi. Fenerbahçe yönetimi ise milli oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek için harekete geçti. Takımında oynamadığı için mutsuz olan 26 yaşındaki yıldız oyuncunun 1 sezon Fenerbahçe'de kiralık oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den açıklama geldi

Fenerbahçe'nin Leicester City'de forma giyen milli futbolcunun transferi için girişimleri başladığı yönündeki haberlerin ardından Sarı-Lacivertliler'den açıklama geldi. Fenerbahçe yönetimi Çağlar Söyüncü ile ilgili bir girişimde bulunmadıklarını ifade etti.

Çağlar Söyüncü'nün performansı

Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City ile Premier Lig'de henüz süre almazken, yalnızca İngiltere Lig Kupası'nda 1 maçta forma giydi.

2018 yılında Freiburg'dan yaklaşık 21 milyon Euro bonservis bedeli ile İngiliz ekibine transfer olan 26 yaşındaki Milli stoper, geçtiğimiz sezon 41 maçta forma giymişti.