Son dakika haberi... Fenerbahçe yeni sezonun ilk transfer bombasını patlattı. Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertlilere 4 yıllık imza attı. Kanarya transferi sosyal medya hesabından bir video ile açıkladı. Videoda "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir" ifadelerine yer verildi.

Videoda Mert Hakan'ın mesajı da dikkatlerden kaçmadı. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe formasına giyerek "Sevgi limit tanımaz, biz Fenerbahçe'yiz" sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN ŞU İFADELERE YER VERDİ:

Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır.

Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan’a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz.

GÖKHAN GÖNÜL TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'le de ilgilenen Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılara sosyal medya hesabından veda eden milli sa bekin menajeri Ahmet Bulut, Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Daha sonra Gökhan Gönül de kulüp binasına gelen isim oldu.

Sarı lacivertliler, yapılan görüşmeler sonrasında Gökhan Gönül'le 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçe, transferi resmi internet sitesinden resmen açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Kulübümüz Gökhan Gönül’ü 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül’e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz.

Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül!

CANER DE RESMEN GERİ DÖNDÜ!

Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. 2010-2016 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen 31 yaşındaki milli sol bekin transferiyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali’nde formamızı giyen Caner Erkin’e, yuvana yeniden hoş geldin diyor;

Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz."





Novak resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Trabzonspor'a, "Sevgili Trabzonspor! İlk günden son maça kadar sizin için savaştığımı biliyorsunuz. Fakat hayat mücadeleler içeriyor ve ben de yeni bir mücadeleye girmeye karar verdim. Umarım benim anlarsınız. Her şey için teşekkürler" sözleriyle veda eden Novak, Fenerbahçe formasını giydi.