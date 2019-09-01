Transfer döneminin bitmesine saatler kala Fenerbahçe, atağa geçti. Luiz Gustavo'yu akşam saatlerinde İstanbul'a getiren Fenerbahçe, sol bek sorununu Rıza Durmisi ile çözdü. Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süreli sakatlığının ardından arayışa giren Sarı Lacivertli ekip, Durmisi konusunda kulübü Lazio ile görüşmelerini sürdürüyordu.

İtalyan ekibi ile bonservis konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin Durmisi'yi yarın İstanbul'a getirip, sağlık kontrolünün ardından resmi imzanın atılması bekleniyor.

Geçen sezon Real Betis'ten 7,5 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalya'nın yolunu tutan ve hücumcu bir bek oyuncusu olarak öne çıkan başarılı futbolcu, Brondby, Betis ve Lazio'da toplam 180 maçta oynadı ve 10 gol, 19 asistlik bir performans sergiledi.

Yusuf Dursun

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