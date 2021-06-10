Fenerbahçe ’de yabancı futbolcu sayısının azaltılması uzun süredir gündemde duruyor. Milliyet'in haberine göre; Sarı-lacivertli takımda daha önce alınan karar doğrultusunda kademeli olarak yabancı sayısının azaltılması planlanıyor.

Kulüpler Birliği Vakfı bir sezon daha mevcut kuralın devam etmesini isterken, Türkiye Futbol Federasyonu bu talebi değerlendirip nihai kararını verecek.

Bu konuda sarı-lacivertliler en rahat kulüplerin başında geliyor. Yabancı kısıtlamasına göre planlarını yapan Fenerbahçe, kadro iskeletini de bu oyunculara göre oluşturmuştu. Bunda ayrıca yerli oyuncuların aidiyet duygusunun fazla olması da önemli yer tutuyor.

Yerli transfer çalışmaları sürüyor

Bu nedenle kademeli olarak yerli oyuncuların sahada daha fazla olması için hamleler ve çalışmalar yapıldı. Ozan Tufan, Mert Hakan ve İrfan Can, ligin en değerli oyuncuları arasında bulunuyor. Serdar, Sadık, Nazım ve Caner’in yanı sıra yeni sözleşme imzalanacak Gökhan Gönül de kadroda yer alıyor.

Kalede Altay’ın yanı sıra Berke de bu sezon kadroya dahil oluyor. Ayrıca Sinan ve Ferdi gibi kulübeden katkı sağlayacak isimler de söz konusu. Bu isimlerin dışında yerli oyunculara yönelik transfer çalışmaları da sürüyor.

Berke kalıyor

Son iki sezon Belçika Ligi takımlarından Westerloo’nun kalesini koruyan Berke Özer’in yeni sezonda kadroda tutulması planlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Belçika’da düzenli oynayarak kendini geliştiren genç file bekçisini, Altay Bayındır’dan sonra kaleye hazırlıyor. Altay’ın her an önemli bir teklifle tranfser olma ihtimali de bulunuyor. Bu nedenle planlar Berke’ye göre yapılıyor. Fenerbahçe, 21 yaşındaki yetenekli file bekçisini iki sezon önce 2,5 milyon euro karşılığında Altınordu’dan kadrosuna katmıştı.