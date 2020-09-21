Vedat Muriç'in Lazio'ya transferi sonrası mutlaka bir golcü takviyesi yapmak adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son aday Christian Benteke... Gazeteci Alan Nixon, oyuncuya ilginin arttığını belirtirken Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu aktardı.

Crystal Palace, Rhian Brewster ve Benrahma transferleri adına bir kaynak arayışındayken Benteke'nin satışının ellerini rahatlatabileceği aktarılmakta. Golcü transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin yanı sıra Belçikalı oyuncu için Brugge'ün de devrede olduğu belirtilmekte.

2012'de Genk'ten 8.8 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olan Benteke, sonrasında 2015'te 46.5 milyon Euro'ya Liverpool'un yolunu tutmuş ve beklentileri karşılayamadığı sezonun sonrasında 31.2 milyon Euro'ya Crystal Palace'a transfer olmuştu. 29 yaşındaki oyuncunun, Crystal Palace ile olan sözleşmesi de önümüzdeki sezonun sonunda bitecek ve İngiliz ekibi oyuncuyu bonservis bedeli ile elinden çıkarmanın planlarını yapmakta.

Zamanında Belçika'nın alt yaş milli takımlarında sergilediği performansla yıldızlaşmış Benteke, A Milli Takım düzeyinde de 37 kez forma giyerken 15 gol atmayı başardı.