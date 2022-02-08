Süper Lig 'de Fenerbahçe ile 2. macerası kısa süren ve ismi Everton ile anılmasının ardından taraftarların tepkisinden dolayı İngiltere yolu kapanan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni adresinin neresi olacağı merak konusuydu. Bugün Brezilya basınında yer alan haberlere göre; 53 yaşındaki tecrübeli teknik direktöre Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians talip oldu.

Haberde, kulübün şu anda Vitor Pereira'nın menajeri ile görüşme halinde olduğunu ve anlaşma sağlanması halinde bizzat Portekizli ile de müzakarelerin başlayacağı yazıldı. Kulüp yetkililerinin ilk olarak bir başka Portekizli Jorge Jesus'un kapısını çaldığı öğrenilirken, birkaç adayın daha gündeme geldiği ancak Vitor Pereira'da karar kılındığı öğrenildi.

Corinthians cephesinden gelen haberlere göre kulüp yönetiminin özellikle teknik direktör profili olarak Vitor Pereira'yı çok beğendikleri ancak Portekizli teknik adamın başka taliplerinin olması nedeniyle ikna olmasının kolay olmayacağı belirtildi.

Vitor Pereira Premier Lig'in kapısından döndü

Fenerbahçe'ye 2. kez döndükten sonra istikrarsız sonuçlar alınması Vitor Pereira'nın Sarı Lacivertli kulüpte ayrılığı hızlandırdı. 53 yaşındaki teknik adam 'Yarım kalan işi başarmaya geldim' diyerek başladığı görevini tamamlayamadan Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldı. Bu ayrılığın hemen ardından İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Rafa Benitez ile yollarını ayırdırktan sonra Portekizli teknik adamı gündemine almış, hatta imza aşamasına kadar işler resmileşmişti. Ancak İngiliz ekibinin taraftarları sert tepki gösterince Everton rotayı Frank Lampard'a kırdı ve teknik direktör olarak genç hocayı takımın başına getirdi. Böylece Vitor Pereira'nın Premier Lig hayali de kapanmış oldu.

Tecrübeli teknik adamın Corinthians ile yapılacak görüşmeler sonrası nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.



