Yeni sezon öncesinde kamp çalışmaları için Avusturya'ya giden Fenerbahçe 'de transfer harekatı da devam ediyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan'ın Hull City'e transferi için prensip anlaşmasına varıldığını, milli futbolcunun sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gideceğini açıklamıştı.

27 yaşındaki oyuncunun Hull City'e transferinin tamamlandığı açıklandı. Ozan Tufan, Hull City ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere’nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü







