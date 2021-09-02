Kadroda düşünülmeyen isimlerle bir an evvel yollarını ayırmaya çalışan Fenerbahçe 'de sıra Nabil Dirar'a geldi. Sarı Lacivertli ekip; Thiam, Samatta, Lemos ve Perotti'nin ardından Dirar'la da yollarını ayırdı.

İsmi Belçika ekipleriyle de anılan 35 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu. Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Nabil Dirar, Kasımpaşa Spor Kulübü’ne transfer olmak üzere Kulübümüzden ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.

Temmuz 2017'de 3.5 milyon Euro bonservisle Monaco'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Dirar, Sarı Lacivertli ekipte çıktığı 89 maçta 8 gol, 12 asistle skora katkı sağladı. Dirar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Club Brugge'de geçiren Dirar, Belçika ekibiyle toplam 5 maçta forma şansı buldu.







