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Son dakika! Fenerbahçe'den ayrılan Harun Tekin Kasımpaşa'da!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki file bekçisi Harun Tekin'in yeni takımı belli oldu. Tecrübeli kaleci, Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

21 Haziran 2021, Pazartesi 23:30 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'den ayrılan Harun Tekin Kasımpaşa'da!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Harun Tekin, Süper Lig'de kaldı. İsmi başta Adana Demirspor olmak üzere birçok takımla anılan 31 yaşındaki kaleci, Kasımpaşa ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Tarafların kesin olarak anlaşmaya vardı ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı öğrenildi. Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon 6 Süper Lig, 2 Türkiye kupası olmak üzere 8 maçta kaleyi korumuştu ve bu maçlarda 9 gol yerken 2 maçta gole kalesini kapamıştı.

Profesyonel kariyerinde 222 maça çıkan Harun, 2 kez de A Milli Takım 'da şans buldu.

İstanbul Güngörenspor ve Bursaspor formaları giydikten sonra 2018'de Fenerbahçe'ye imza atan Harun, Sarı Lacivertli ekipte toplam 47 resmi maçta görev aldı.

Yakup Çınar


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