Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Harun Tekin, Süper Lig'de kaldı. İsmi başta Adana Demirspor olmak üzere birçok takımla anılan 31 yaşındaki kaleci, Kasımpaşa ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Tarafların kesin olarak anlaşmaya vardı ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı öğrenildi. Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon 6 Süper Lig, 2 Türkiye kupası olmak üzere 8 maçta kaleyi korumuştu ve bu maçlarda 9 gol yerken 2 maçta gole kalesini kapamıştı.

Profesyonel kariyerinde 222 maça çıkan Harun, 2 kez de A Milli Takım 'da şans buldu.

İstanbul Güngörenspor ve Bursaspor formaları giydikten sonra 2018'de Fenerbahçe'ye imza atan Harun, Sarı Lacivertli ekipte toplam 47 resmi maçta görev aldı.

Yakup Çınar





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