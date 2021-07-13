Fenerbahçe 'de sözleşmesi sona eren ve Sarı Lacivertli ekiple yolları ayrılan Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu. TRT Spor'un son dakika haberine gör; Çaykur Rizespor , 36 yaşındaki sağ bek ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gökhan Gönül’le bir araya gelerek emekleri için teşekkür etti ve tecrübeli oyuncuya bundan sonraki kariyeri için başarılar diledi.

Tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçeceği ve Karadeniz ekibi ile 1 yıllık sözleşme yapacağı aktarıldı.

Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon Sarı Lacivertli formayla 22 maçta forma çıktı ve 2 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.







