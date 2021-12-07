Son dakika haberi... Fenerbahçe , Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapılmadığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada 23 yaşındaki başarılı stoper Atilla Szalai'nin 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Chelsea'ye transfer olacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai’nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır.

Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.







