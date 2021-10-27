Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 6. hafta maçında sahasında ağırladığı Barcelona'ya 76-74 mağlup oldu. Bu karşılaşma sonrasında Fenerbahçe Beko, gece saatlerinde resmi sitesi üzerinden hakem kararlarına tepki gösterilen bir açıklama yayımladı.





İşte Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki hakem kararlarına tepki açıklaması:

"Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko, 2006-2007 sezonundan bu yana mücadele ettiğimiz ve A lisansı sahibi takımlardan biri olduğumuz Turkish Airlines EuroLeague’de, organizasyonun marka değerine her daim en yüksek önemi göstermiştir. Bu prensibimiz, bizler için kabullenilmesi en zor hakem kararlarıyla belirlenen maçlardan sonra dahi değişmemiş ve EuroLeague organizasyonunun bütünlüğü gözetilerek hareket edilmiştir.

Ancak 2021-22 sezonunun başından bu yana şahit olduğumuz, artarak devam eden ve tüm basketbol kamuoyunun da tanıklık ettiği üzere kabul edilemez bir hal alan hakem hataları, Kulübümüzün bu konuda sessiz kalmasını imkansız hale getirmiştir.

Yakın geçmişte oynadığımız üç karşılaşmada; 7 Ekim tarihinde oynanan Panathinaikos, 21 Ekim tarihinde oynanan Real Madrid ve son olarak 26 Ekim tarihinde oynanan Barcelona mücadelelerinde, fazlasıyla tartışılabilecek kararlar kazananı belirlemiştir. Bu kararların büyük çoğunluğu, maçların en kritik anlarında, mücadelelerin akışını ve maçın kimyasını değiştirecek şekilde verilmiş, daha önce tanıklık etmediğimiz birçok sportmenlik dışı faul kararını içermiştir. Üstelik bu kararlar, önceki karşılaşmalarda yine EuroLeague hakemleri tarafından uygulanan standartlarla çelişecek şekilde alınmıştır.

Aynı zamanda, geçmiş dönemde yapılan benzer hakem hatalarında, EuroLeague tarafından da durumun kabul edildiği ve mağduriyet yaşayan kulüplerden resmi olarak özür dilendiği de tarafımızca bilinmektedir.

Bu ana dek sükunetimizi ve duruşumuzu korumamıza rağmen, yaşanan son olaylardan sonra bu tavrımızı sürdürmemiz imkansız hale gelmiştir. Kulübümüz, köklü bir geçmişe sahip olduğu ve önemli yatırımlar yaptığı erkek basketbolda, Türk basketbolunun varlığı ve güçlü sponsorlarıyla en önemli paydaşlarından biri olduğuna inandığımız Turkish Airlines EuroLeague’in en değerli ortaklarından biridir ve hakem yönetimlerinin adil olmayan bu etkisini hiçbir şekilde kabul etmemektedir"