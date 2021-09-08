Fenerbahçe ’de son dönemde parlayan genç yıldızlara bir yenisi daha ekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki stoper Emir Ortakaya herkesi heyecanlandırıyor.

Önceki gün lisansı çıkarılan 2004 doğumlu futbolcu, Vitor Pereira’nın yakın takibinde duruyor. Portekizli çalıştırıcı, Muhammed, Arda Güler ve Fatih Şanlıtürk’ün ardından Emir Ortakaya’yı da kadroya dahil etmeye hazırlanıyor. Şu anda mevcut 4 stoperi bulunan Vitor Pereira, rotasyona 5. isim olarak genç Emir’i sokmayı planlıyor.

Sezon başında Gençlerbirliği’nden transfer edilen hatta üstüne bonservisiyle beraber Barış Alıcı’nın verildiği Emir Ortakaya, kısa sürede U19 takımında da fark yarattı.

Genç futbolcu, Vitor Pereira’nın talebi üzerine U19 takımıyla maçlarda sol stoper oynadı. Pereira ayrıca U19 takımının da hazırlık maçlarında 3’lü savunma sistemi kullanmasını önerdi. Emir de yine Portekizli hocanın talebiyle sol stoperde görevlendirildi.

Emir’in videolarını ve maç görüntülerini izleyen Vitor Pereira, ayrıca U19 takımının teknik ekibinin raporunu da göz önünde tuttu, tam not verdi.

Milli takım arasında A takımla idmanlara da çıkarılan Emir Ortakaya, sol ayağı, hava toplarındaki başarısı ve genç yaşına rağmen soğukkanlılığı kısa sürede dikkat çekti. (Skorer)