Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

İlk Aday Ralf Rangnick

Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Gündeme ilk gelen isim Alman Teknik adam Ralf Rangnick oldu. Ayrıca bir kaç teknik adamın daha ismi Fenerbahçe ile anılıyor... 62 yaşındaki Rangnick'in şartlarının oldukça ağır olduğu belirtiliyor.









Diğer adaylar kimler?

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kesin olarak yabancı olması bekleniyor. Rangnick dışında Manuel Pellegrini, Zlatko Dalic, Lucien Favre gibi hocaların isimleri de Fenerbahçe ile anılıyor.

Joachim Löw

Avrupa Şampiyonası sonrası Almanya Milli Takımı'nı bırakacağını açıklayan Joachim Löw'ün ismi de gündemde. Ancak Löw son basın toplantısında bir süre dinlenmek istediğini açıklamıştı...

Ali Koç isteğini açıkladı...

Teknik direktörün de en geç kampta olması lazım. Ne kadar erken, o kadar avantajımıza. Teknik direktör, benim tahminim, arzum yarın gerçekleşmesi tahminim haziran ayının 3. haftasına kadar gider. Teknik direktör için tercihimiz daha çok Portekiz, Almanya üzerinde.