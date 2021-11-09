Sarı-Lacivertliler, Vitor Pereira’dan da umduğunu bulamadı. Ali Koç, 1 Haziran’da basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini söylemiş, “Marcelo Bielsa seviyesinde bir hoca getireceğiz” demişti. 2 Temmuz’da Vitor Pereira’nın takımın yeni teknik patronu olduğu açıklandı. Daha önce 2015-16’da tarihin en iyi kadrolarından biriyle başarısız olan, Fenerbahçe ’den ayrıldıktan sonra tazminata hak kazanan ve Ali Koç’un başkanlığının ilk günlerinde 1.9 milyon Euro ödemek zorunda kaldığı Portekizli’nin gelmesi tartışma konusu oldu. Pereira buna rağmen 3’lü savunmayla yeni bir sistem oturtmaya çalıştı, Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler gibi gençlere şans vererek taraftarın desteğini arkasına aldı. Ancak bu durum uzun sürmedi.

İşler tersine döndü

Ligde son 1 ayda kötü gidiş bir türlü durdurulamadı. Pereira’nın işler kötü giderken bile taktiğinden vazgeçmemesi, başta Mesut ve Pelkas olmak üzere oyuncularla yaşadığı sorunlar ve kayıpların ardından sıraladığı bahaneler; her geçen gün üzerindeki baskının artmasına neden oldu. Kayserispor karşısındaki 2-2’lik beraberlik 53 yaşındaki teknik adamın kredisinin tükenmesine neden oldu. Ali Koç ve yönetimin maçın hemen ardından statta kısa bir toplantı yaparak Vitor Pereira ile yolları ayırma kararı aldıkları öne sürüldü. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.







