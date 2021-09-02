Süper Lig ’de her sezona şampiyonluk parolası ile giren Fenerbahçe son alarak 2013-2014’te bu başarıya ulaştı. Hasret uzadıkça yeni sezon öncesi şampiyonluk baskısı da artıyor. Bu da takımın daha hazır oyunculardan kurulmasına ve genç isimlerin geri planda kalmasına sebep oluyor.

Sistemi değiştirdi!

Sarı-lacivertliler geçen sezon tecrübeli oyunculardan oluşan bir kadro kursa da hedefine ulaşamadı. Bu sezon da hedef şampiyonluk. Hatta Başkan Ali Koç daha teknik adam belli olmadan önce bu konuda çok iddialı konuşmuştu. Önceki sezonların aksine sarı-lacivertlilerde bu sefer takım hem yarışmacı, hem de gelişime önem veriyor. Vitor Pereira üzerinde net bir şampiyonluk baskısı olsa da daha önce hiçbir teknik adamın yapmadığı işlere imza atıyor. Bunların ilki sistemi değiştirmek oldu. Portekizli teknik adam, dörtlü savunma yerine riskli kabul edilen üçlü savunmayı tercih etti ve kısa sürede sonuç da aldı.

Sistem değişikliğinin yanı sıra Pereira’nın ezber bozan bir başka hamlesi de gençlere yönelik gerçekleşti.

Genç yetenekler yakın zamanda hiç olmadığı kadar şans bulmaya başladı. Kulübün orta ve uzun vadeli hedefi yetenekli gençlere yatırım yapıp bu isimlerden önemli gelirler elde etmek. Pereira’nın sadece kısa vadeli değil, kulübün uzun vadeli hedeflerine yönelik aldığı kararlar da beğeni topladı...

Kararlar beğeni topladı

1) Pereira ilk olarak Ferdi Kadıoğlu’nu takıma monte etti ve ilk 11’in en önemli isimlerinden biri haline getirdi. Ferdi son Altay maçının da yıldızıydı.

2) Portekizli hoca, Muhammed Gümüşkaya’yı hazırlık kampındaki performansı ile takımda tutma karar aldı. Helsinki maçındaki golü sonrası futbolcuyu sürekli ilk 11’de oynattı.

3) Henüz 16 yaşındaki Arda Güler de artık ana kadronun bir parçası olduğu gibi en zor anlarda oyuna girerek takıma katkı da sağladı. Son olarak 18 yaşındaki Fatih Yiğit Şanlıtürk de süre almaya başladı. Helsinki maçında gol de atan Fatih kısa süre içinde Pereira’nın öne çıkardığı bir diğer genç isim oldu. (Milliyet)