Son dakika haberi... Fenerbahçe'de stoper atağı başladı! AEK, Genoa, Dortmund ve Milan gibi takımlarda da forma giyen Sokratis için Mesut Özil de devreye girdi. Arsenal'de forma giyen Yunan stoper ile ilk görüşme yapıldı. Diego Reyes, Falette, Sadık Çiftpınar, Lemos, Tisserand gibi isimleri son yıllarda renklerine bağlayan sarı lacivertli takım ideal tandemi bir türlü yakalayamadı. Sokratis transferinde mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'den son dakika gelişmeleri haberimizde...

Stoper transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe listenin ilk sırasında yer alan Arsenal'li Sokratis için ilk resmi girişimi yaptı. Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübünde kadro dışı olan Yunan yıldızın menajeriyle temasa geçti. Yönetim, Sokratis'in Arsenal'deki son durumuyla ilgili bilgi aldı.

İSTEYENİ ÇOK!

Sezon sonunda Londra kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki stoperin devre arasında kesin olarak ayrılık kararı aldığı fakat kendisine birçok kulübün teklif yaptığı belirlendi.

FENERBAHÇE HAKKINDA BİLGİ ALDI!

Fenerbahçe'nin teklifiyle yakından ilgilenen Sokratis'in takım arkadaşı Mesut Özil'le konuştuğu öğrenildi. Yunan yıldızın Mesut'tan F.Bahçe ve Türkiye ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

MESUT ÖZİL: BELKİ İLERİDE BERABER OYNARIZ

Mesut Özil'in "F.Bahçe çok büyük bir kulüp. Türkiye de harika bir ülke. Belki ileride beraber oynarız" dediği belirtildi. Tecrübeli stoper 2018'den bu yana Arsenal forması giyiyor. (Takvim)