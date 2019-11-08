8 Kasım son dakika Fenerbahçe transfer haberleri taraftar tarafından merak ediliyor. Bu akşam Süper Lig'de Kasımpaşa ile haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrilmiş durumda. Peki, Fenerbahçe kimleri transfer edecek? Ersun Yanal'ın yönetimden istediği isimler kimler? Takımdan kimler ayrılacak? İşte son dakika Fb transfer haberleri ve son dakika Fb spor haberleri...

VISCA'YA MESAJ! SENİ OCAK'TA ALACAĞIZ!

Hem devre arasının hem de yeni sezonun transferleri için yoğun mesai harcayan yönetim, birçok oyuncuyla temasta. Sarı-Lacivertliler’in ocak ayındaki ilk hedefi ise Edin Visca... Üstelik Fenerbahçe için Boşnak yıldız, yarım kalmış bir operasyon! Yönetimin, yaz transfer döneminin son iki gününde tüm mesaisini Visca için harcadığı ortaya çıktı. Hem Başakşehir ile hem de oyuncunun menaceriyle temas kuruldu. 29 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldı.

Erken başlayacak

Başakşehir ile yürütülen pazarlıklar ise tıkandı. Bunun nedeni, Turuncu- Lacivertliler’in, transfer döneminin bitmesine kısa süre kala Boşnak yıldızın yerini dolduramayacak olmasıydı. Görüşmeler sonuçsuz kaldı. Ancak Fenerbahçe, Edin Visca’dan vazgeçmiş değil. Boşnak oyuncuya, “Bu iş Ocak’ta bitecek” mesajı gönderen yönetim, Başakşehir ile pazarlıklara bu kez erken başlayacak.

‘Sadece Visca yeter’

Sarı-Lacivertliler, paranın yanı sıra takas için İstanbul ekibine oyuncular sunacak. Ersun Yanal’ın sol bekte Hasan Ali dışında alternatifi olmamasına rağmen ara transfer için yönetime, “Sadece Visca’yı almamız bize yeter” raporu verdiği kaydedildi.

Ömer Necati Albayrak

MURIÇ'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, transfer sürecini NTV'den Yusuf Kenan Çalık'a anlattı.

Vedat Muriç'in açıklamaları şöyle;

Eşimin tatili heba oldu

Kendi adıma sıkıntılı geçti transfer dönemi. Eşimin tatili heba oldu, sorsanız öyle der. Bütün süreci birlikte yaşadık. Araya birtakım anlaşmazlıklar gerçekleşince ilk hedefim Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynamaktı, Fenerbahçe'den daha teklif gelmemişti. Sonra Fenerbahçe'den resmi teklif geldi ve reddetmek kolay olmadı. Önce burada şampiyon olayım, sonra Avrupa... Çok zaman ilerleyince ve belirsizlik de katılınca kendi adıma konuşayım sıkıntı yaşadım. Yeni bir takıma hazırlanmadan gitmek hem kulüp, hem de oyuncu için sıkıntı.

Hayallerimden biri İngiltere Premier Lig

Hayalini kurduğum çubukluya kavuştum. Allah'ın izniyle burada şampiyonluk yaşayıp umarım kulübün tarihine adımı altın harflerle yazdırabilirim. Hayallerimden biri İngiltere Premier Lig. Fiziksel anlamda mücadele üst düzey ve kendi yapıma da uygun görüyorum. Televizyondan izlerken bile kalite gözüktüğü için hem de fiziksel anlamda uygun olduğu için birinci hedefin İngiltere olabilir. Toulouse'un benim için uygun adım olacağını düşünmediğim için tekliflerini kabul etmedim.

Fenerbahçe çocukluk aşkım

Fenerbahçeli olmamın birinci unsuru dedemdi. Dedemin Fenerbahçe'yi tutmasının sebebi de efsane başkanlarımızdan Ali Şen'in Kosovalı olması. Dedeme sormuştum, Fenerbahçeli olduğunu söyledi. Fenerbahçe hangi takım diye çok merak etmiştim. Her gün dedeme soruyordum o beni ilk maça götürdükten sonra, 'haydi maça gidelim' diye. Tabii çocuk aklı, her gün maç var zannediyoruz. Fenerbahçe, çocukluk aşkım.

Fenerbahçe'nin bana teklif yapacağını söyleseniz sizinle kavga ederdim

Bizim herhalde şansımız vardı, iyi bir Sırp askere denk geldik. Siz çıkın yoksa bombalayacağız muhabbeti oldu. Annem bizi giydirdi hemen, nereye gidiyoruz diye sorduğumuzda tatile gidiyoruz dedi. Kadın savaşı anlatacak değil, 2-3 ay evden uzak kalınca anladık. Herkes hazırlıksız yakalandı savaşa. Paranın olup olmamasının bir önemi yoktu o dönemde. Herkes eşit şeyleri yaşıyordu. Normalde hayal kurmayı çok seven biriyim, hayalperest biriyim.Bir gün Türkiye'ye geleceğimi, futbolcu olacağımı, goller atacağımı ve Fenerbahçe'nin bana teklif yapacağını söyleseniz sizinle kavga ederdim.

Ailede köken olarak Türk bulmamız söylendi

Ben Giresunspor'daydım milli takım sürecindeyken. O dönemki başkanımız bana Türk pasaportu aldırdı. Birkaç kere Fatih hocayla konuştuğuna ben şahit oldum. Dönemin U21 hocası Abdullah Ercan beni çok beğendiğini söyledi. Ailede köken olarak Türk bulmamız söylendi, her gün bir evrak veriyorduk. Genel anlamda söylersek evrak işleri araya girdi. 1.5 yıl milli takımsız devam ettim, sonra Kosova forması giymeye başladım. Sezona iyi başladık, ilk hafta bizim için çok önemliydi. Onuncu hafta geride kaldı, 3 mağlubiyet aldık bunlardan biri Antalyaspor'a karşı kendi sahamızda. Çok pozisyona giriyoruz, istatistiklere baktığımızda ligin zirvesindeyiz.

MESUT ÖZİL GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR!

Sarı-Lacivertliler için bu sezon son derece önemli. Yapılan transferlerle iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe, Süper Lig’de 5 senelik şampiyonluk hasretine son vermeye kararlı. Teknik ekip ve futbolcular bunu başarmak için büyük çaba sarf ediyor. Kanarya eğer ligde mutlu sona ulaşırsa, en son 2008-09 sezonunda mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi hasretine de son vermiş olacak. Yönetim işte bunun için şimdiden kolları sıvadı.

Bitmeyen aşk Mesut

Ali Koç bir gün ona ‘Çubuklu’ formayı giydirmeye; Mesut Özil de futbolu bırakmadan Fenerbahçe’de oynamaya kararlı... Ancak ekonomik olarak bu transfer çok zor. Buna rağmen Başkan Koç, Şampiyonlar Ligi için kurulacak rüya kadroyu Mesut’la taçlandırmanın hayalini kuruyor.

Devler Ligi’nden gelecek olan gelirin yanı sıra dünyaca ünlü oyuncunun maaşında indirime gitmeyi kabul etmesi halinde bu hayal gerçeğe dönüşebilir. Ali Koç’un gerekirse şirketlerinden birini bu transferde sponsor olarak kullanmaya hazır olduğu da iddia ediliyor. Yönetim ayrıca Mesut’un imza atması halinde taraftarların formalarına akın ederek ciddi bir gelir kaynağı oluşturacağına da inanıyor.

Kolarov takip altında

Bu sezon kadroyu Luiz Gustavo, Max Kruse, Vedat Muriç gibi isimlerle takviye eden Sarı-Lacivertliler, yeni sezonda ‘rüya kadro’ kurmanın peşinde. Sol bek için aylardır peşinden koşulan Aleksandar Kolarov, Fenerbahçe’nin transfer listesinde yine ilk sırada. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp oyuncu ile Roma arasında sürdürülen kontrat pazarlıkları yakından tekip ediliyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa, Fenerbahçe, 1 Ocak’tan itibaren Kolarov ile sözleşme imzalayabilecek.

Matuidi heyecan yarattı

Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde Blaise Matuidi’yi gündemine aldı. Fransız ve İtalyan basınının duyurduğu haber, Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Juventus’un 1 yıllık sözleşme uzatma önerisini reddetti. Fenerbahçe’nin daha uzun süreli ve şu anki maaşı olan senelik 3.5 milyon Euro’luk teklifini ise ‘cezbedici’ buldu. Sarı-Lacivertliler eğer bu transferi gerçekleştirebilirse, Devler Ligi’ne Blaisi Matuidi- Luiz Gustavo orta sahasıyla çıkacak!

OCAK'TA FENERBAHÇE'DE 3 AYRILIK!

Yaz döneminde önemli transfer hamleleri gerçekleştiren Fenerbahçe, sadece sol bek takviyesinde sınıfta kalmıştı. Ancak kadroda bulunan bazı oyuncuların performansı takımda transfer ihtiyacının sol bekten fazlası olduğunu gösterdi.

Mehmet Ekici, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı kalırken, isimleri kadroda olan bazı oyuncular adeta Ekici kadar katkı sağlayabildi.

Harun geçirdiği akciğer enfeksiyonun da etkisiyle Altay'a rakip olamazken, bu sezon hiç forma giyemedi. Sözleşmesini uzattıktan sonra kayıpları oynayan Alper Potuk, ücretinde yaptığı indirim dışında gündem olamazken hayal kırıklığı yaşatanlarda başı çekti. Flaş transferlerden Adil Rami, antrenman eksiğini gidermeye çalışırken bulduğu iki forma şansını da heba etti. Fransız stoper Ankaragücü maçında gole vize çıkarırken, kötü bir performans sergilediği kupa maçında sakatlanarak sahadan ayrıldı.





ERSUN YANAL ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Muriç'e alternatif olması beklenen Mevlüt Erdinç 4 lig maçında bulduğu fırsatları değerlendiremezken, kupa sınavındaki 90 dakikada neden yedek kaldığını gösterdi! Sezona iyi başlayan isimlerden Ferdi ilk 4 haftanın ardından forma yüzü göremezken, Miha Zajc ile sezon başında sakatlık yaşayan Tolgay da forma rekabetinde varlık göstermedi.

Eleştiri okları son olarak Kayseri'deki performansını mumla aratan Deniz Türüç'e yöneldi. Devre arasında transfer hamleleri planlayan Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'nin yanı sıra Zajc ve Alper başta olmak üzere takımdaki bazı isimlerle yollarını ayırması bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın özellikle golcü ve kanat oyuncusu istediği bilinirken takımın kıdemlilerinden Alper'in üzerini çizdiği gelen haberler arasında. (Türkiye)

FENERBAHÇE'DE OCAK OPERASYONU!

Fenerbahçe devre arasında transferde sıcak saatler yaşayacak. Sezon sonunda taraftarına şampiyonluk sevinci yaşatmak isteyen Sarı-Lacivertli Yönetimin transfer için kolları şimdiden sıvadığı ve çalışmalara başladığı öğrenildi. Kanarya, öncelikle 2 yıldızını elden çıkartacak.

Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Brezilyalı ön libero Jailson ve Sloven yıldız Miha Zajc ile yollar ayrılacak. Devre arasında iki yıldızı isteyen kulüplerle masaya oturulacak.

İki oyuncuyu satacak F.Bahçe'nin ise kadrosunu 3 oyuncuyla güçlendirmesi bekleniyor. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Fener, devre arası düğmeye basacak.

Kanarya Ocak ayında 1 forvet, 1 kanat ve bir de sol bek alacak. Sportif Direktör Damien Comolli oyuncuların menajerleriyle temas halinde.

Kayserispor maçında bekleneni veremeyen Moses, Kasımpaşa maçında da 11'de başlayacak. İstenilen performansı sağlayamazsa Fenerbahçe'de sağ kanat Nabil Dirar'a emanet edilecek.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson, bu sezon 9 maça çıktı. Toplamda 634 dakika görev aldı. Gol ve asist üretemedi.

Miha Zajc, Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmuştu. (Takvim)







