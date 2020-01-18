18 Ocak Cumartesi son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor. Sicil Kurulu, borç yapılandırması için iki özel bankayla yapılan anlaşmayı onayladı. 40 milyon TL harcama imkanına kavuşan Fenerbahçe, önce Simon Falette’e lisans çıkaracak, ardından da Ricardo Rodriguez’i İstanbul’a getirecek. Kanarya transferi bir hücum oyuncusu daha alarak kapatacak. Hücumcu adayları ise Guangzhou'dan Alan Carvalho ve Yeni Malatyaspor'dan Guilherme.

TRANSFER BOMBALARI PATLIYOR

Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Harcama limitinde 142 milyon TL eksiye düştüğü için eli kolu bağlanan Fenerbahçe’nin beklediği karar dün çıktı. Diğer kulüplerin aksine Sarı-Lacivertliler’in borç yapılandırması için kamu bankaları yerine iki özel banka ile yaptığı sözleşmeyi TFF Sicil Kurulu kabul etti. 40 milyon TL harcama imkanına kavuşan Fenerbahçe bombaları art arda patlatacak.

İlk olarak, bir haftadır takımla idman yapan stoper Falette’in lisansı çıkarılacak. Daha sonra da Sarı-Lacivertli takıma gelmek için Lyon, Watford ve PSV’yi reddeden Milan’ın sol beki Ricardo Rodriguez’e imza attırılacak. Kanarya transfere noktayı, kanat ve forvette oynayan bir isim daha alarak bitirmeyi hedefliyor.

Alan Carvalho'ya bonservis bedeli ödenmeyecek

31 Ocak’ta Çin ekibi Guangzhou ile sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı, hem kanatta hem de forvette oynuyor. Avrupa’ya dönmek isteyen 30 yaşındaki yıldız için bonservis bedeli ödenmeyecek olması da avantaj.

Guilherme 40 bin Euro’ya serbest kalıyor

Sambacı, forvet arkası ve sol kanatta oynadığı Yeni Malatya’da 5 gol, 6 asistlik ilk yarı performansıyla dikkatleri çekti. Kiralık sözleşmesinde 40 bin Euro’ya serbest kalır maddesinin olması bu transferi ekonomik anlamda cazip kılıyor.

FENERBAHÇE'YE ZAJC PİYANGOSU

Şu ana kadar Simon Falette transferi yapabilen Fenerbahçe, limit aşımı sebebiyle Gineli futbolcunun lisansını çıkartamamıştı. Transferde elini rahatlatmak isteyen sarı-lacivertlilerde gözler mevcut futbolcuların satışına çevrilmişti.

Alper Potuk, Adil Rami, Mehmet Ekici ve Miha Zajc'ı satış listesine koyan Fenerbahçeli kurmaylar, Sloven futbolcu Miha Zajc'ın transferi için bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu.

Sarı-lacivertli takımda artık Miha Zajc'ın Brescia'ya transferi an meselesi... İtalyan kulübü, Fenerbahçe'ye resmi teklifini sundu. Sloven oyuncu için 1 milyon euro kiralama bedeli ve 3 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu olmak üzere toplamda 4 milyon euro önerdi.

Fenerbahçe ise zorunlu satın alma opsiyonunun 4 milyon euro olmasını istiyor. İmzaların birkaç gün içinde atılması bekleniyor.

Sloven orta sahadan gelecek rakam, Ricardo Rodriguez'in transferinde kullanılacak. 25 yaşındaki Zajc'ın Brescia'ya gitmeyi kabul ettiği, Ersun Yanal'ın da transfere onay verdiği bildirildi. (Sabah)

CONTE MOSES'İ İSTİYOR

İtalan menajer Antonio Conte, Chelsea’den eski öğrencisi olan Moses’ı Inter’e götürmek için sezon başında girişimlerde bulundu. Ancak Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık kontratı olduğu için amacına ulaşamadı.

İtalyan basınına göre Conte, bu transfer döneminde bir kez daha Moses’ın kadroya katılmasını istedi. Sarı-Lacivertliler’in, sakatlığı nedeniyle bir türlü bekleneni veremeyen Nijeryalı’yı göndermeye bu kez sıcak baktığı öne sürüldü.

COMOLLI'NİN YERİNE O MU GELECEK?

Damien Comolli’nin istifasının ardından Fenerbahçe’nin, Paderborn’da aynı görevi yürüten Martin Przondziono’yu gündemine aldığı öne sürüldü. Przondziono’nun danışmanı Ali Adman, Radyospor’a yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe konusu ciddiye bindi. Dolaylı yollardan bizi yokluyorlar. Son 4 senede oyuncu bonservisine 500 bin Euro harcadık, 15 milyon Euro gelir elde ettik” dedi.

Przondziono ise, “Fenerbahçe benim için heyecan verici bir proje olabilir” yorumunu yaptı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ!

Fenerbahçe, bugünkü maç için dün Gaziantep’e gitti. Sarı-Lacivertliler’in kafilesinde, ilk devreye göre yeni olan tek isim Mehmet Ekici oldu. Lisansı çıkartılmadığı için sezonun ilk yarısında görev yapamayan ancak devre arasında ismi TFF’yi bildirilen Ekici, ilk kez kadroda yer alacak.

Lisansı çıkartılamayan Falette ile Zajc ve Rami İstanbul’a kaldı. 21 kişilik kadroda şu isimler yer aldı: Altay, Harun, Erten; Zanka, Serdar, Isla, Jailson, Dirar; Gustavo, Emre, Tolga, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Alper; Ferdi, Kruse, Rodrigues, Deniz, Mevlüt, Muriç.