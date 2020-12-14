Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sakatlık sonrası 2 hafta önce takıma katılan Tolga Ciğerci, yeniden sakatlandı. 28 yaşındaki futbolcunun sağ üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Ciğerci’nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kemal Ademi’den ise iyi haber geldi. 24 yaşındaki forvet, takımla çalışmalara başladı. Perotti, Samatta ve Valencia salonda çalıştı, Lemos’un tedavisi ise sürüyor.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, Çarşamba günü Karacabey Belediyespor’u konuk edecek.