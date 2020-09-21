Son dakika | Fenerbahçe'de Tisserand’ın lisansı çıktı
Fenerbahçe bu akşam oynayacağı Hatayspor maçı öncesi yeni transferi Marcel Tisserand’ın lisansını çıkarttı. Erol Bulut'un görev vermesi halinde Kongo'lu oyucu Hatayspor'a karşı forma giyebilecek.
Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertli takım Wolfsburg'tan kadrosuna kattığı Marcel Tisserand’ın lisansını çıkarttı.
27 yaşındaki stoper Erol Bulut'un görev vermesi halinde Hatayspor mücadelesinde forma giyebilecek.