Son dakika | Fenerbahçe'de Tisserand’ın lisansı çıktı

Fenerbahçe bu akşam oynayacağı Hatayspor maçı öncesi yeni transferi Marcel Tisserand’ın lisansını çıkarttı. Erol Bulut'un görev vermesi halinde Kongo'lu oyucu Hatayspor'a karşı forma giyebilecek.

21 Eylül 2020, Pazartesi 10:32 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe'de Tisserand’ın lisansı çıktı

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertli takım Wolfsburg'tan kadrosuna kattığı Marcel Tisserand’ın lisansını çıkarttı.

27 yaşındaki stoper Erol Bulut'un görev vermesi halinde Hatayspor mücadelesinde forma giyebilecek.


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