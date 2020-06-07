Corona virüs nedeniyle lige verilen ara sonrasında Süper Lig, 12 Haziran'da başlayacak. Sarı lacivertliler 12 Haziran Cuma günü saat 21:00'de Ülker Stadı'nda Kayserispor'u konuk edecek.

Bu maç öncesinde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde belirli aralıklarla uygulanan ve son olarak dün yapılan corona virüs testinin sonuçları belli oldu.

Yönetim, teknik kadro, futbolcular ve kulüp çalışanlarına uygulanan corona virüs testinin sonuçlarının yine negatif olduğu öğrenildi.

Önümüzdeki hafta Kayserispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye bu öncesinde bir corona virüs testi daha uygulanacak.