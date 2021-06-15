Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un son basın toplantısında 21 Haziran'dan önce yeni teknik direktörün adının açıklanacağını ifade etmesinden sonra teknik adam listesi 3’e indi.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, yönetiminin ilk hedef olarak belirlediği Lucien Favre’yi ikna etmek için yoğun çaba harcadığı ifade edildi. 2. kuvvetli aday geçen yıl anlaşmanın eşiğine gelinen Zlatko Dalic. İki teknik adamın olmaması durumunda ise B planı olarak Christoph Daum’un bekletildiği öğrenildi.

Favre’yi başkan Ali Koç’un çok doğru bir seçim olarak gördüğü ve Mesut Özil’e de danışarak kararını olgunlaştırdığı öğrenildi. Avrupa’nın 5 büyük liginden teklif bekleyen ve bu yüzden Fenerbahçe’den düşünme payı isteyen Favre’nin maliyetinin 3-3,5 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Önceki gün İngiltere’ye kaybeden Hırvatistan’ın EURO 2020’den elenmesi durumunda Dalic’in isminin yeniden ön plana çıkması tahmin ediliyor. Daralan sürede Favre ve Dalic olmazsa rotanın Daum’a çevrileceği de edinilen bilgiler arasında.