Nenad Bjelica, sürpriz bir şekilde Fenerbahçe’nin gündemine girdi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, yönetimin görüşmelerde en çok mesafe kat ettiği isim oldu. Hırvat teknik adam ile görüşmeleri, yönetici Selahattin Baki yürütüyor. Kurulan temaslarda, taraflar birçok konu üzerinde prensip anlaşmasına vardı.

Koronavirüs salgını olmasaydı, Bjelica, Türkiye’ye gelerek görüşmelere son şeklini verecekti. Eğer salgın konusunda iyiye gidiş devam ederse, başarılı teknik adam bu ay sonunda İstanbul’a gelebilir. Bjelica, kuralların değişmemesi halinde 14 gün karantinada kaldıktan sonra Fenerbahçe ile anlaşıp, takımın başına geçebilir. Eğer seyahat kısıtlamaları devam ederse, 48 yaşındaki teknik adamın imzası yeni sezon öncesine kalabilir.

Erol Bulut ile temas kurulmadı!

Erol Bulut ile resmi temas kurulmadı. Nenad Bjelica ile yapılan görüşmeler de olumlu yönde ilerliyor. Buna rağmen genç teknik adam halen Fenerbahçe için önemli bir aday konumunda. Yönetim içindeki bir grubun yerli teknik adam konusunda ısrarcı olduğu, isim olarak da Erol Bulut’u istedikleri kaydedildi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe’den teklif gelmesi halinde hocalarının önünü açacaklarını söyledi.

Bulut da Kanarya’yı çok istiyor ancak bu sezon için değil! 45 yaşındaki teknik adam Alanyaspor’a Türkiye Kupası’nı kazandırıp Avrupa Ligi’ne taşıdıktan sonra yeni sezonda Fenerbahçe’nin başına geçmenin hayalini kuruyor. Yönetim ise takımı bir an önce yeni teknik adama emanet etmek istiyor.