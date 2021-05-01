Fenerbahçe’de Alanyaspor deplasmanında gelen 0-0’lık beraberlik tüm hesapları bozdu. Ligde bitime 4 hafta kala lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Milliyet'in haberine göre; Emre Belözoğlu ve takımı, kalan 4 maçta şampiyonluğu alamazsa hem sportif hem tarihi hem de maddi birçok sorun kapıda bekleyecek. Şu anda 5 puanlık farkın yanı sıra ikili averaj konusunda da Beşiktaş’ın gerisinde olan Fenerbahçe, kalan 4 haftada rakibinin tam 6 puan kaybetmesini umacak ve kayıpsız geçip 12 puanı hanesine yazdırmak zorunda olacak.

Ancak bu senaryoya göre kötü senaryo daha yakın duruyor. Zira Beşiktaş, ligde kalan 4 maçtan 2 kez kazanıp 1 kez berabere bile kalsa şampiyonluğu kazanma şansına sahip. Beşiktaş’ın şampiyonluğu halinde Fenerbahçe’yi tarihi bir sıkıntı bekleyecek.

İşte kapıdaki korku:

-Fenerbahçe tarihinde ilk kez 8 yıl şampiyonluğa uzak kalacak. En son 1989-1996 arası 7 yıl şampiyon olunamamıştı. Ayrıca takım kupasız 8. seneye girecek.

- Şampiyonlukla gelecek direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına gitme şansı bu sezon son kez olacak. Fenerbahçe, 2008’den beri Devler Ligi’ne katılamıyor. Bu hasret 14 seneye çıkacak.

- Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi gelirleri pandemi döneminde kaçacak.

-Fenerbahçe’nin ezeli rakipleri kazanmaya devam edecek. Psikolojik açıdan büyük sıkıntı. Son 7 yılda Beşiktaş 2 ve Galatasaray 3 kez şampiyon oldu. Beşiktaş da 3. kez olmaya yakın.

-Başkan Ali Koç rekor oyla geldiği görevinin 3. ve son senesini sıfır kupayla bitirecek.