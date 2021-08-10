Fenerbahçe , Pereira ile anlaşmadan önce Steven Caulker’a imza attırmıştı. Ancak Portekizli adam göreve geldikten sonra İngiliz stoperi sisteme uymadığı gerekçesiyle istemedi.

Yönetim, taraftar tepkisinden çekindiği için Caulker’ın kadroda kalmasını istese de Min-jae Kim transferi sonrası 29 yaşındaki futbolcu, Pereira tarafından tamamen gözden çıkartıldı.

Erol Bulut’lu Gaziantep başarılı stoperi kiralamak istese de 1.5 milyon Euro olduğu öne sürülen maaşının önemli bölümünü Fenerbahçe’nin ödemesi gerekebilir.







