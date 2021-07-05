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Son dakika: Fenerbahçe'de sol bekte hedef Sead Kolasinac

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, teknik direktörlüğe üçlü savunmayı tercih eden Vitor Pereira'nın gelmesinin ardından transferde rotayı Mesut Özil'in yakın arkadaşı Sead Kolasinac'a çevirdi.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 08:57 Son Güncelleme:
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Son dakika: Fenerbahçe'de sol bekte hedef Sead Kolasinac

Vitor Pereira'nın üçlü savunmayı tercih etmesi, sol bekin yanı sıra stoper olarak da görev yapabilen Arsenal'in tecrübeli ismi Sead Kolasinac'ın ismini öne çıkardı.

Fenerbahçe 1 yıl daha sözleşmesi olan 28 yaşındaki Boşnak futbolcu için girişimlere başlayacak. Mesut Özil'le yakın arkadaş olan Kolasinac, 2019'da İngiltere'de restorana giderlerken hırsızların saldırısına uğradıklarında Mesut'u canını ortaya koyacak bir şekilde korumuştu. (Sabah)


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