Vitor Pereira'nın üçlü savunmayı tercih etmesi, sol bekin yanı sıra stoper olarak da görev yapabilen Arsenal'in tecrübeli ismi Sead Kolasinac'ın ismini öne çıkardı.

Fenerbahçe 1 yıl daha sözleşmesi olan 28 yaşındaki Boşnak futbolcu için girişimlere başlayacak. Mesut Özil'le yakın arkadaş olan Kolasinac, 2019'da İngiltere'de restorana giderlerken hırsızların saldırısına uğradıklarında Mesut'u canını ortaya koyacak bir şekilde korumuştu. (Sabah)



