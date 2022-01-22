Fenerbahçe , Sivas deplasmanında sakatlık şoklarıyla sarsıldı. Sarı-Lacivertli ekipte Serdar Aziz sakatlanarak yerini 42'de Tisserand'a bırakmıştı. Fenerbahçe maçın 2. yarısında bir zorunlu değişiklik daha yaptı. Çek futbolcu Filip Novak sakatlandı ve sedye ile soyunma odasına götürüldü. Yerine ise 55. dakikada Pelkas girdi. Novak'ın çıkmasıyla sol beke Osayi Samuel geçti.







