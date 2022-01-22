Son Dakika | Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Filip Novak sakatlandı
Son dakika haberi... Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-Lacivertli ekip, zorlu deplasmanda art arda sakatlık şokları yaşadı. Serdar Aziz'in ardından Filip Novak da sakatlanarak oyundan çıktı.
Fenerbahçe , Sivas deplasmanında sakatlık şoklarıyla sarsıldı. Sarı-Lacivertli ekipte Serdar Aziz sakatlanarak yerini 42'de Tisserand'a bırakmıştı. Fenerbahçe maçın 2. yarısında bir zorunlu değişiklik daha yaptı. Çek futbolcu Filip Novak sakatlandı ve sedye ile soyunma odasına götürüldü. Yerine ise 55. dakikada Pelkas girdi. Novak'ın çıkmasıyla sol beke Osayi Samuel geçti.