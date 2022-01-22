Fenerbahçe 'de Serdar Aziz şoku yaşanıyor... Sarı-Lacivertlilerin Sivasspor 'a konuk olduğu maçta, Serdar Aziz sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yerini 42. dakikada Tisserand'a bıraktı. 1990 doğumlu defans oyuncusu, 34. dakikada Pedro Henrique'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördüğü için de cezalı duruma düştü ve Başakşehir maçında forma giyemeyecek.