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Son dakika! Fenerbahçe'de Samatta Genk'e kiralanıyor

Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen Tanzanyalı forvet Samatta için flaş gelişmeler yaşanıyor. Jorge Jesus'un bu sezon planları içerisinde yer almayan 29 yaşındaki tecrübeli forvet için Sarı Lacivertli ekip, Belçika Ligi takımlarından Genk ile anlaşmaya vardı. Samatta'nın da eski kulübüne geri dönüşe sıcak baktığı öğrenildi.

09 Ağustos 2022, Salı 22:17 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'de Samatta Genk'e kiralanıyor

Fenerbahçe , Ally Samatta’yı yeniden kiralamaya hazırlanıyor. Genk, eski futbolcusu kiralama konusunda Sarı Lacivertli kulüp ile anlaşmaya vardı.

Belçika ekibi, oyuncu tarafı ile son detaylar üzerinde görüşüyor. Samatta da kariyerinin en formda dönemlerini yaşadığı Genk’e dönmeye sıcak bakıyor. Ally Samatta’nın Fenerbahçe ile 2024 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

29 yaşındaki Tanzanyalı forvet geçtiğimiz sezon, Royal Antwerp'te çıktığı 27 lig maçında 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 

NTV Spor


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