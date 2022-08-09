Fenerbahçe , Ally Samatta’yı yeniden kiralamaya hazırlanıyor. Genk, eski futbolcusu kiralama konusunda Sarı Lacivertli kulüp ile anlaşmaya vardı.

Belçika ekibi, oyuncu tarafı ile son detaylar üzerinde görüşüyor. Samatta da kariyerinin en formda dönemlerini yaşadığı Genk’e dönmeye sıcak bakıyor. Ally Samatta’nın Fenerbahçe ile 2024 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

29 yaşındaki Tanzanyalı forvet geçtiğimiz sezon, Royal Antwerp'te çıktığı 27 lig maçında 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

NTV Spor







