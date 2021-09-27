Süper Lig 'in 7. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek 17 puanla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe 'de sakat isimler geri dönüyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Kadıköy'de Olimpiakos'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de önemli isimler yeniden kadroya giriyor. Uzun süredir forma giyemeyen Nazım ve Sosa sahalara geri dönüyor.

Diğer yandan sakatlıktan döndükten sonra çıktığı maçta yeniden sakatlanan İrfan Can da tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

FENERBAHÇE'DE 7 OYUNCU SAKATLIKTAN ÇIKTI

Sosa, Nazım Sangare, Tisserand, İrfan Can, Zajc ve Serdar Aziz sakatlıklarını atlattı. İrfan Can'ın sakatlığının geçmesi için 1.5 ay geçmesi bekleniyordu fakat yoğun tedavi sürecinden geçen İrfan Can Olimpiakos maçına yetiştirilecek.

Kaynak: A Spor



