Fenerbahçe geçen sezon Erol Bulut yönetiminde özellikle iç sahadaki kötü performansla zirve yarışında darbe almıştı. Ligde peş peşe gelen Yeni Malatya ve Gaziantep yenilgileri sabırları taşırmış, Erol Bulut’un aralık ayının sonunda takımın bay geçtiği haftada gönderilmesi için yönetimde ciddi bir fikir birliği oluşmuştu. ancak o aradan önceki son Başakşehir maçı kazanılınca, Ali Koç hocayla devam kararı almıştı. ancak 21 Mart’ta Beşiktaş ile 1-1 berabere kalınan derbi sonrası girilen Milli arada Erol Bulut gönderilmişti. Bu hamle sonrası Emre Belözoğlu yönetiminde çıkışa geçen Fenerbahçe, şampiyonluğu Sivas’a yenilerek kaybetmiş, “Hoca değişikliği erken yapılsa sonuç farklı olurdu” yorumları yapıldı.

‘Bir an önce gitsin’

Yönetimde şimdi aynı hatanın Vitor Pereira konusunda tekrarlanmaması konusunda görüşler ağır basıyor. Bu hafta oynanacak Kayserispor maçının ardından ligde Milli araya girilecek. Peş peşe 3 yenilgi alan, oyuncularla kriz yaşayan, yaptığı açıklamalarla camianın tepkisini çeken Portekizli teknik adamla bir an önce yolların ayrılması konusunda yöneticilerden Ali Koç’a baskı olduğu kaydedildi.







