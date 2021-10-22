Fenerbahçe 'nin geçtiğimiz sezon başında PAOK'tan 1,9 milyon euro karşılığında transfer ettiği Dimitris Pelkas, Erol Bulut'un vazgeçilmezi olmuş ve gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı. Yeni sezon öncesi omzundan sakatlanan Pelkas, yaklaşık 1 ay takımından ayrı kalmış ancak iyileştikten sonra da aldığı şansları iyi değerlendirememişti. Son olarak dün akşam oynanan Royal Antwerp maçında oyuna sonradan dahil olan Yunan yıldız, kötü performansı ve moralsiz tavırlarıyla dikkat çekmişti.

FENERBAHÇE'DEN DIMITRIS PELKAS KARARI

Fenerbahçe'de tüm bu gelişmelerin ardından teknik direktör Vitor Pereira'nın gözünden düşen Dimitris Pelkas'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Kanarya, Pelkas için devre arasında ve sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

FENERBAHÇE PELKAS İÇİN EN AZ 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe, sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan ve Sarı-Lacivertlilere geldikten sonra piyasasını katbekat artıran Pelkas'tan bonservis geliri elde etmek istiyor. Kanarya; Bologna, Lyon, Rubin Kazan ve Mönchengladbach gibi takımların kıskacında olan Yunan futbolcu için en az 10 milyon euro talep ediyor.

41 MAÇTA 16 GOLE KATKI

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Dimitris Pelkas, 8 gol 8 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki Pelkas'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro. (Akşam)