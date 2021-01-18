Son 4 maçından 12 puan çıkaran ve zirve iddiasını güçlendiren Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı Lacivertli ekipte sakat oyuncuların çokluğu can sıkarken Ozan Tufan'ın gördüğü sarı kart morallerin bir tık daha bozulmasına sebep oldu.

Fenerbahçe'nin en önemli oyuncuları arasında yer alan ve performansıyla orta sahadaki yükü çeken isim olan Ozan, 20. haftada oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düştü. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 4 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

Öte yandan Fenerbahçe'de Jose Ernesto Sosa, Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci, Kemal Ademi, Diego Perotti, Sinan Gümüş sakatlıkları, Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin sarı kart cezası nedeniyle Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadılar.

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