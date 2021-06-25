Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadı'nda başladı. Kongrede mevcut Başkan Ali Koç, tek aday olarak seçime girecek.

Sarı-lacivertli kulüpte bugün 2019-20 yılları yönetim ve denetim kurulları raporlarının okunması ve ayrı ayrı ibra edilmeleri, 2021 yılı bütçesinin borçlanma ihtiyacının oylanması, yıllık aidat bedeli hakkındaki teklifin oylanması, spor şubeleri ve ticari faaliyetlerin yeniden yapılandırılması için yetki istenmesi, E-spor, kadın futbol takımı ve paralimpik spor şubeleri kurulması için yetki verilmesi, ihraç edilenler hakkında onay veya ihracı kaldırma ile sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi gerçekleştiriliyor.

NOT: Gelişmeleri canlı aktarıyoruz.





Fethi Pekin: Adalet geç de olsa tecelli etti

11.10 | Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin yaptı. Pekin, konuşmasında kapanmalar, kısıtlamalar ve ertelemeler ile geçen sıkıntılı bir sürecin geride kaldığını, bu süreçte Fenerbahçe adına önemli gelişmeler yaşandığını ifade etti. Camianın yek vücut olduğunu da kaydeden Fethi Pekin, “Adalet geç de olsa tecelli etti. Tüm dünyaya Fenerbahçemizin yıkılmayacağını göstermiş olduk. Desteğinize minnettarız. Futbol takımımızın 1959 yıl öncesi şampiyonlukları için TFF’ye bir başvuruda bulunulmuş, camiamız tarafından destekle karşılanmıştır. Tüm camiamıza teşekkür ediyor, kongre açılışında camiamızı saygıyla selamlıyorum” dedi.

Divan Kurulu Başkanı seçildi

11.30 | Kongre için Divan Kurulu Başkanlığı'na Vefa Küçük oybirliği ile seçildi. Divan Başkanı'nın seçiminin ardından kongre başladı. Vefa Küçük, seçimi şeffaf ve tarafsız bir şekilde yöneteceğine söz verdi. Küçük, "Bir tane başkan adayı var. Başka aday varsa 200 delege imzasıyla bana versin. Birazdan gündemi oylayacağım. Ondan sonra kim müracaat ederse etsin aday olamayacak" dedi.

Başkan Ali Koç'un toplantı başlamadan önce sık sık telefonuyla ilgilendiği gözlendi.

Platform tepkisi

Fenerbahçe'nin kongresinde konuşmalar başlarken kale arkasının önüne kurulan dev platform ve kürsünün sahaya dönük olması, üyelerin tepkisini çekti. Platformun üzerindeki kürsü, tribüne doğru çapraz şekilde döndürüldü ve konuşmalar bu şekilde başladı.

11.50 | Mevcut başkan Ali Koç’un tek aday olarak gireceği kongrede, yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Olağan seçimli genel kurul toplantısında, 2019 ve 2020 yılları yönetim kurulu faaliyet ile denetim kurulu raporlarının okunması işlemine geçildi.

12.15 | Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, “Fenerbahçe, bağımsız Türk mahkemelerince aklanmıştır. FETÖ, sarı-lacivert duvara çarpmıştır” dedi.









Faaliyet raporu okundu

Kızılhan’dan sonra denetim kurulu faaliyet raporunu okumak için ise denetleme kurulu üyesi Mehmet Vodina kürsüye çıktı.

Vodina, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin 2019 yılında toplam gelirlerinin 1 milyar 263 milyon lira, giderlerinin ise 1 milyar 685 milyon lira olduğunu ifade etti. Vodina, 2020 yılında toplam gelirlerin 1 milyar 93 milyon, giderlerin ise 1 milyar 892 milyon lira olduğunu duyurdu.

Ali Koç’un adaylık dilekçesi verildi

Ali Koç’un 380 kongre üyesinin imzalarının bulunduğu başkanlığa adaylık başvurusu, genel kurul divan başkanlığına sunuldu.

Divan başkanı Vefa Küçük, Koç’un dosyasının kontrol edilmek üzere sicil kuruluna verildiğini duyurdu.

Kulüp başkanlığı için adaylık başvuruları, genel kurula katılma hakkı olan 200 üyenin noter tasdikli belgeleri ile yapılıyor. Bu başvuru, 200 imzalı teklif ile genel kurul toplantısının ilk günü genel kurul divan başkanlığı oluşturulduktan sonra gündem oylamasına geçilmeden önce genel kurul divan başkanlığına yapılıyor.

13.00 | Fenerbahçe kongresinde konuşma süreleri 5 dakika ile kısıtlandı. Zaman limiti üyelerine oyuna sunulup konuldu. 90 kişi civarındaki konuşma başvurusuyla konuşmaların 7.5 saati bulması bekleniyor.

Adaylığını duyuran Eyüp Yeşilyurt seçime giremiyor

Fenerbahçe’de başkan adaylığını duyuran Eyüp Yeşilyurt, seçme giremedi. Gerekli imza şartını yerine getiremediği için seçime giremeyeceğini açıklayan Yeşilyurt’un yanı sıra aday olacağını duyuran Engin Verel de dün bu kararından vazgeçtiğini bildirmişti.

15.00 | Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük çok fazla konuşmacı olduğu için kura yöntemiyle konuşmacıların belirleneceğini açıkladı.

Yönetim ibra edildi

16.00 | Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda yönetim ve denetim kurulları ayrı ayrı ibra edildi.

17:45 | Ali Koç kürsüye geldi ve açıklamalarda bulundu. Ali Koç "Biz enkaz edebiyatı yapmıyoruz. UEFA'nın raporunda da Avrupa'nın en riskli kulübü çıkmamız tesadüf değildir. Dün anlatılanlarda neredeyse borçlu biz çıkacağız, eski yönetim alacaklı çıkacaktı." ifadelerini kullandı.

17:50 | Fenerbahçe üyelik aidatlarının 50 TL'den 500 TL'ye çıkarılmasına karar verildi. Bu kararın verilmesinin ardından bazı üyelerden tepki geldi. Tepkiler üzerine başkan Ali Koç, bu tepkiyi gösteren üyelerin yanına giderek kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra başkan o bölgeden ayrılarak yeniden yönetim kurulu için ayrılan bölümdeki yerine oturdu.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu’nda devam ediyor. Genel kurulun divan başkanlığı görevinde bulunan Vefa Küçük, gündem maddelerinden biri olan yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası için oylamaya geçti.

Genel kurul üyelerinin oylaması sonucunda; 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi. 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi.

Seçim programı

İkinci gün ise aidatını yatıran 28 bin 902 kongre üyesi ile 107 temsilci üye delege toplamda 29 bin 9 üyenin oy kullanma işlemi saat 10:00 itibarıyla başlayacak ve 17:00'ye kadar devam edecek. Saat 17:00'den önce sandık başına geldiği tespit edilen üye ve delegeler ise oylarını bu saatten sonra da kullanabilecek. Öte yandan ikinci gün, başkanlık seçiminin haricinde yönetim kurulu belli olacak. Başkanlık seçiminin yanı sıra; yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, sicil kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, balotaj kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, tarih, müze ve arşiv kurulunun asıl ve yedek üyeleri belli olacak.

16 . madde kabul edildi

Fenerbahçe'de çok konuşulan ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın "kabul edilmemesi gerekir" dediği tüzüğün 16. maddesi genel kurul üyeleri tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.

16. MADDE NEDİR?

"Spor şubeleri ve ticari faaliyetlerin yeniden yapılanması hakkında yönetime yetki verilmesi. Satış, satın alma, birleşme, bölünme, tekstil dahil her türlü işlemin yapılması, şirket kurulması, yatırım ortaklarının kurulması, var olan şirketlere ortak olunması, her türlü gayrimenkul alımı yapılması/satılması, kulübe ait hisselerin satışı ve/veya geri alınması..."





Başkan Ali Koç açıklama yapıyor

"Bugün 2631 kongre üyesi giriş yaptı. 2018'de yapılan seçimde kora kor rekabet vardı. Aileler şehir dışına çıkmamıştı. O dönemde 6000'in biraz altındaydı. Ben katılımı sağlıklı buluyorum. Bayram Markel kardeşim boksta kota aldı. İnşallah 25 civarında sporcumuz Olimpiyatlarda olacak"

"Herkes ikinci bir şansı hak eder. Genel bir af çıkaramıyoruz. Sizlerin müsaadesi olursa tüzüğe koyacağız. İhraç konusunda neler yaptık? Bizim dönemimizde7+25=32 kişi ihraç oldu. 25 kişi FETÖ üyesi, 7 tanesi diğer sebeplerle ihraç oldu. Bizim yönetim anlayışımızda kongre üyemizi ihraç etmeyi pek istemiyoruz"

'Çabalarımızın, hedeflerimizin, kalbimizin karşılığını futbolda alamadık'

"Üç sene evvel burada büyük bir coşku ile Fenerbahçe tarihinde hatta Türk spor tarihinde en yüksek katılımlı seçim yapıldı. 20 yıllık bir başkanlık ve yeni bir aday vardı. Sizlerin sayesinde bizler kazandık. Demokrasi adına çok iyi bir sınav verdik. Sizlerin büyük beklentileri, bizim de çok büyük planları vardı. Çabalarımızın, hedeflerimizin, kalbimizin karşılığını futbolda alamadık. İki ana rakibimiz ile karşılaştırırsak bence futbol dışında çok çok başarılı olduk. Her yerde finallere kaldık. Koronavirüs nedeniyle de istediğimizi alamadığımız finaller oldu."

'Bu sefer sizi mahcup etmeyeceğiz'

"En kısa zamanda bunu telafi edeceğimizi söyleyebiliriz. Bu sefer biz sizi mahcup etmeyeceğiz. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Üç yılın kazandırdığı tecrübeler bize çok şey öğretti. Her zamankinden daha dirençli, daha umutluyuz. Planlarımız hiçbir zaman sapmamıştır. Sivasspor maçını kazanıp şampiyon olsaydık dönüp, Federasyonla haşır neşir olmadan şampiyon olunabilir diyecektik size. Şampiyonluğun sadece sahada yakalandığı günleri göreceğiz. Değişim başlamıştır. Bazı kulüpler eskisi kadar hakem ataması, kurullar gibi konularda eskisi kadar kuvvetli değiller, bunu biz görebiliyoruz"

'Önümüzdeki sene şampiyon olmak zorundayız ve Allah'ın izniyle olacağız'

"Samandıra çok farklı olacak. İlk sene evet çok kötüydü, ikinci sene 22.haftaya kadar favoriydik takip eden dönemde 18 puan kaybettik ve nasıl kaybettik hepiniz biliyorsunuz. Bu sene de 2 puanla şampiyonluğu yitirdik. Sivasspor maçını alıp şampiyon olsaydık dünkü konuşmalar olmazdı. Önümüzdeki sene şampiyon olmak zorundayız ve Allah'ın izniyle olacağız"

"Ben ve arkadaşlarım sayın Aziz Yıldırım'a saygısızlık etmedik. Kendisi hakkında "eski başkanım" ifadesini kullanmadık. Göreve geldiğimiz günden beri iletişim kurmaya çalıştık."

'Paralel yönetim kurulu var'

"Fenerbahçe'de de PYK var. "Paralele yönetim kurulu" Fenerbahçe adına görüşmeler yapıyorlar. TFF ile görüştüklerinde 28 şampiyonluğu soruyorlar mı? Fenerbahçe'nin sahada hakkı yenildiği zaman tepki veriyorlar mı?

'Aziz Yıldırım beni kızdırmanın nelere mal olabileceğini anlayamamış...'

"İki konuyla karşı karşıyayım. Bir taraf diyor ki "Gereken cevabı vermezseniz hakkımızı helal etmeyiz." Diğer taraf diyor ki "O seviyeye inmeyin, aklını yitirmiş insanlara cevap vermek için Fenerbahçe'yi küçük düşürmeyin..."

"Sayın Aziz Yıldırım, benimle uğraşmanın, beni kızdırmanın nelere mal olabileceğini anlayamamış durumda. Otoparkı söyleyerek ve Abdullah Bey gelemeyecek diyerek gelmediler. Birbirinize bu kadar küfür etmişken beraber ne işiniz var. Abdullah bey gelmeseydi. Sıra gecelerine gitmeyi biliyorsunuz."

'Benim için artık sadece Aziz Yıldırım'sınız'

"Benim için sadece Aziz Yıldırım'sınız. Siz sizi yani kendinizi Fenerbahçe'nin sahibi görüyorsunuz. Hepimizin üstünde görüyorsunuz. Hatta Fenerbahçe'nin üstünde görüyorsunuz. Siz olmayacaksanız Fenerbahçe olmayacak gibi gösteriyorsunuz. 3 yıl önceki sonuçları hazmetmeniz lazım"

"Bana olan husumetiniz kulübümüze zarar vermektedir. Bunun bilincinde olun. Koskoca efsane başkanımız Fenerbahçe'yi SPK'ya tehdit ediyor."

"Ölmeden intikamımı almayacağım diyorsunuz. Benim FETÖ projesi olduğumu söylüyorsunuz bazı ortamlarda. Yazıklar olsun..."

'Adam değilsiniz'

"Ben sizinle havada, karada, suda her yerde mücadele ederim. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz nasıl bu kulübün başarısızlığını istersiniz sırf başındaki başkanı sevmediğiniz için? Sivasspor maçında yenildiğimize sevindiniz mi? Dün konuşan kişiler sevinmiştir. Beni mahkemeye vermezseniz argo konuşacağım 'Adam değilsiniz'. Yüz yüze geleceğiz, kaçmak yok. Camiayı mevcut yönetime karşı kışkırtmayın lütfen"













SARI-LACİVERTLİ KULÜP 34'ÜNCÜ BAŞKANINI SEÇİYOR

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, seçime tek aday olarak giriyor. Sarı-lacivertli kulübün bir önceki seçiminde 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım karşısında 16 bin 92 oy alan Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü'nün 33'üncü başkanı seçilmişti. Ali Koç, yarın başkan seçilmesi durumunda sarı-lacivertli kulübün 34'üncü başkanı olacak.

Bir diğer başkan adayı Eyüp Yeşilyurt ise gerekli imza şartları ve kurulları oluşturamaması sebebiyle seçime giremeyecek. Yeşilyurt'un yanı sıra aday olması beklenen Engin Verel de seçime katılmayacak.

ESKİ YÖNETİCİLERDEN ÖMER TEMELLİ İLE AHMET KETENCİ YENİ YÖNETİM LİSTESİNDE YER ALDI

Fenerbahçe'de yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde tek aday Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesi dün gece açıklandı. Eski yöneticilerden Ömer Temelli ile Ahmet Ketenci yeni yönetim listesinde yer alırken; Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Tankut Turnaoğlu, Turhan Şahin, Ömer Okan, Ozan Korman Tarman ve Metin Sipahioğlu ile yol ayrımına gidildi. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü İletişim Koordinatörü Can Gebetaş da yeni dönem için yedek üyeler arasında yer aldı.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

ASİL ÜYELER: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

YEDEK ÜYELER: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş