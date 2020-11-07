Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun takım doktoru Ahmet Kulduk, Khimki Moskova maçının ilk çeyreğinde sağ bacak baldır sakatlığı yaşayan Nando De Colo ve bel bölgesindeki sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavisi devam eden Danilo Barthel ile ilgili açıklamalarda bulundu. De Colo'nun 3-4 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayabileceği belirtildi.

Fenerbahçe Beko Takım Doktoru Ahmet Kulduk'un açıklamaları şu şekilde:

"Nando De Colo’nun sağ baldırdaki kas sakatlığı nedeniyle tedavisine başlandı. Oyuncumuzun idmanlara dönüş süresinin 3-4 hafta olmasını öngörüyoruz. Bir süredir bel sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Danilo Barthel’in ise önümüzdeki hafta başında takım idmanlarına başlamasını planlıyoruz"