Yıldız golcüsü Vedat Muriç'i Lazio'ya satan Fenerbahçe, yerine bir forvet almak adına arayışlarını sürdürürken Sporting forması giyen Andraz Sporar'ın gündemde olduğu aktarıldı. Portekiz basınından A Bola, Fenerbahçe'nin Vedat Muriç sonrası oluşacak boşluğu Sporar ile doldurmayı planladığını belirtti.

Muriç transferinden kazanılan tutarın Sporar'da kullanılabileceği belirtilse de gazete, 20 milyon Euro'nun dahi bu transfer adına yeterli olmayacağını aktardı. Sporting ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sporar'ın 60 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğuna ve Portekiz ekibinin onu ucuza bırakmak istemediğine değinildi.

Geride kalan sezonun devre arasında Slovan Bratislava'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilen Sloven forvet, Portekiz ekibindeki performansıyla kısa sürede takımın değişilmezi haline gelmişti. Slovan Bratislava döneminde ismi Galatasaray ile de anılan Sporar'ın Sporting'den düşük bir bonservis ile ayrılması beklenmiyor.