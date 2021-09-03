Son dakika Fenerbahçe ayrılık haberi... Fenerbahçe, kaleci antrenörü Micheal Kraft ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe resmi açıklama yaptı...

Fenerbahçe: "2021-2022 sezonu yapılanmamız çerçevesinde kaleci antrenörümüz Micheal Kraft ile yollarımız ayrılmıştır. Kraft’a bugüne kadar ki katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz."

Erol Bulut'un ekibinde yer alan Michael Kraft Bulut görevden ayrılmasına rağmen kulübün isteği nedeniyle Fenerbahçe'de çalışmaya devam etmişti.