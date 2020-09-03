SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sözleşmesi feshedildi
Son dakika haberi... Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek adına transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan takımdan ayrılacak isimler adına da çalışmalar yürütürken geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan forvet Mevlüt Erdinç'in sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrilmişti. Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan ve takımdan ayrılması beklenen isimlerden Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı. TRT Spor'un haberine göre 33 yaşındaki forvetin sözleşmesi feshedildi.
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Yeni takımı belli oldu
Ajansspor'a göre Süper Lig'de birçok takımın transfer listesinde yer alan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki golcü isim geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 19 maçta forma giydi ve 4 gole imza attı.