Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrilmişti. Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan ve takımdan ayrılması beklenen isimlerden Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı. TRT Spor'un haberine göre 33 yaşındaki forvetin sözleşmesi feshedildi.





Yeni takımı belli oldu

Ajansspor'a göre Süper Lig'de birçok takımın transfer listesinde yer alan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki golcü isim geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 19 maçta forma giydi ve 4 gole imza attı.







