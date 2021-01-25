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Son dakika | Fenerbahçe'de Mesut Özil'in maliyeti belli oldu

Fenerbahçe Mesut Özil transferinin mali detaylarını KAP'a açıkladı. Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada "Mesut Özil'e 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

25 Ocak 2021, Pazartesi 15:43 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe'de Mesut Özil'in maliyeti belli oldu

Fenerbahçe Mesut Özil transferinin mali detaylarını KAP'a açıkladı. Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada "Mesut Özil'e 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir." ifadelerine yer verildi. 


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İşte Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 

Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.

Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.


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