Son dakika | Fenerbahçe'de Mesut Özil'in maliyeti belli oldu
Fenerbahçe Mesut Özil transferinin mali detaylarını KAP'a açıkladı. Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada "Mesut Özil'e 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Mesut Özil transferinin mali detaylarını KAP'a açıkladı. Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada "Mesut Özil'e 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
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İşte Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama:
Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.
Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir.
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